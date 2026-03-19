"NON SIAMO CC"

BARI – Non fu responsabilità del comandante della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari il coro “noi non siamo carabinieri” intonato da alcuni allievi durante una pausa delle prove per la cerimonia del giuramento del 22 novembre 2024 allo stadio Della Vittoria.

Lo ha stabilito il Tar di Bari, che ha annullato la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta al militare nel marzo 2025 per presunte carenze di vigilanza e controllo.

L’episodio era diventato un caso mediatico dopo la diffusione sui social di un video di circa 19 secondi, in cui un gruppo di allievi scandiva il coro accompagnandolo con battiti di mani. Il filmato, diventato virale, aveva provocato – secondo gli atti del procedimento – un danno all’immagine e al prestigio della Guardia di Finanza.

I giudici amministrativi hanno però escluso qualsiasi responsabilità del comandante, sottolineando che i fatti si sono verificati in un contesto estraneo alla sua sfera di controllo. In particolare, il Tar evidenzia che il coro, la registrazione del video da parte di un militare non identificato e la successiva diffusione sui social sono stati eventi imprevedibili.

Nella sentenza si riconosce inoltre che il comandante aveva predisposto adeguate misure organizzative per garantire il corretto svolgimento dell’attività addestrativa e della cerimonia, assicurando vigilanza e disciplina.

Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale amministrativo ha quindi accolto il ricorso del militare, cancellando la sanzione disciplinare. Lo riporta l’Ansa.