San Severo – Si riapre il caso dell’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne ucciso con una coltellata il 18 luglio 2022. Nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo, il Gip Odette Eronia ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Foggia, accogliendo di fatto l’opposizione presentata dalla famiglia della vittima. Il provvedimento riguarda la posizione del 23enne di San Severo, presente la sera del delitto e testimone oculare dei fatti, già iscritto nel registro degli indagati. Per l’omicidio è stato invece condannato in abbreviato a 12 anni di reclusione un minorenne, reo confesso.

Secondo il pubblico ministero, le indagini già svolte non avevano evidenziato elementi sufficienti per sostenere un’azione penale nei confronti del 23enne. Tuttavia, i familiari del giovane ucciso – assistiti dall’avvocato Caterina Biafora – hanno contestato questa conclusione, ritenendo lacunoso il quadro investigativo. Il Gip ha quindi disposto ulteriori approfondimenti, autorizzando anche l’ascolto di un terzo soggetto, amico del reo confesso, che sarà sentito per sommarie informazioni. Le sue dichiarazioni verranno confrontate con quelle già rese dagli altri protagonisti della vicenda.

Alla base della richiesta di riapertura delle indagini vi sono numerose contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori. I familiari evidenziano discrepanze su punti cruciali: il contenuto delle telefonate precedenti al delitto, la posizione e la distanza tra i presenti, la provenienza dell’arma, la dinamica dell’aggressione, i contatti successivi all’omicidio.

In particolare, divergono le versioni sull’estrazione del coltello: l’autore del delitto ha parlato di tasca dei pantaloni, mentre il 23enne di un borsello. Anche la distanza tra i presenti e la percezione di quanto stesse accadendo risultano discordanti.

Secondo quanto ricostruito, il minorenne e il 23enne raggiunsero la vittima in moto tra via Ferrini e via Lucera. Dopo l’accoltellamento, si allontanarono rapidamente, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza.

Ferito mortalmente, Francesco Pio riuscì a percorrere circa cinquanta metri prima di accasciarsi. Inutili i tentativi di rianimazione presso l’ospedale “Teresa Masselli Mascia”: il decesso fu dichiarato alle 21.52 per shock emorragico causato da una ferita toraco-addominale.

I familiari del 17enne si dicono soddisfatti della decisione del Gip e confidano che i nuovi accertamenti possano chiarire definitivamente quanto accaduto, anche in relazione ad eventuali responsabilità di altri soggetti. Lo riporta foggiatoday.it