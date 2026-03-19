Edizione n° 6010

BALLON D'ESSAI

"NON SIAMO CC" // “Noi non siamo carabinieri”. Bari, il Tar annulla la sanzione al comandante per il coro allievi finanzieri
19 Marzo 2026 - ore  19:44

CALEMBOUR

SOLLECITO RISARCIMENTI // Sollecito: “Premier ottimista sui risarcimenti, ma la realtà è diversa”
19 Marzo 2026 - ore  18:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio Francesco Pio D’Augelli, il Gip riapre le indagini: i familiari chiedono piena verità

FRANCESCO PIO D'AUGELLI Omicidio Francesco Pio D’Augelli, il Gip riapre le indagini: i familiari chiedono piena verità

Alla base della richiesta di riapertura delle indagini vi sono numerose contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori

Omicidio Francesco Pio D'Augelli a San Severo: familiari chiedono altre indagini, verità e giustizia

Omicidio Francesco Pio D'Augelli a San Severo: familiari chiedono altre indagini, verità e giustizia - Fonte immagine Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

San Severo – Si riapre il caso dell’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne ucciso con una coltellata il 18 luglio 2022. Nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo, il Gip Odette Eronia ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Foggia, accogliendo di fatto l’opposizione presentata dalla famiglia della vittima. Il provvedimento riguarda la posizione del 23enne di San Severo, presente la sera del delitto e testimone oculare dei fatti, già iscritto nel registro degli indagati. Per l’omicidio è stato invece condannato in abbreviato a 12 anni di reclusione un minorenne, reo confesso.

Secondo il pubblico ministero, le indagini già svolte non avevano evidenziato elementi sufficienti per sostenere un’azione penale nei confronti del 23enne. Tuttavia, i familiari del giovane ucciso – assistiti dall’avvocato Caterina Biafora – hanno contestato questa conclusione, ritenendo lacunoso il quadro investigativo. Il Gip ha quindi disposto ulteriori approfondimenti, autorizzando anche l’ascolto di un terzo soggetto, amico del reo confesso, che sarà sentito per sommarie informazioni. Le sue dichiarazioni verranno confrontate con quelle già rese dagli altri protagonisti della vicenda.

Alla base della richiesta di riapertura delle indagini vi sono numerose contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori. I familiari evidenziano discrepanze su punti cruciali: il contenuto delle telefonate precedenti al delitto, la posizione e la distanza tra i presenti, la provenienza dell’arma, la dinamica dell’aggressione, i contatti successivi all’omicidio.

In particolare, divergono le versioni sull’estrazione del coltello: l’autore del delitto ha parlato di tasca dei pantaloni, mentre il 23enne di un borsello. Anche la distanza tra i presenti e la percezione di quanto stesse accadendo risultano discordanti.

Secondo quanto ricostruito, il minorenne e il 23enne raggiunsero la vittima in moto tra via Ferrini e via Lucera. Dopo l’accoltellamento, si allontanarono rapidamente, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza.

Ferito mortalmente, Francesco Pio riuscì a percorrere circa cinquanta metri prima di accasciarsi. Inutili i tentativi di rianimazione presso l’ospedale “Teresa Masselli Mascia”: il decesso fu dichiarato alle 21.52 per shock emorragico causato da una ferita toraco-addominale.

I familiari del 17enne si dicono soddisfatti della decisione del Gip e confidano che i nuovi accertamenti possano chiarire definitivamente quanto accaduto, anche in relazione ad eventuali responsabilità di altri soggetti. Lo riporta foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO