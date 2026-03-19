Il primo weekend di Primavera sull’Italia si apre con condizioni meteorologiche variabili e forti contrasti tra Nord e Sud. Mercoledì 19 marzo, mentre il Centro-Nord è protetto dall’anticiclone e registra cieli sereni e temperature miti, il Sud è interessato da correnti instabili che portano piogge e anche neve sui rilievi, come in Basilicata.

Nord tra sole e vento

Le regioni settentrionali beneficiano di giornate in gran parte soleggiate, con temperature massime tra 16°C e 19°C in città come Milano, Torino, Bologna e Firenze. Tuttavia, venti forti da nord-est e grecale interessano le coste adriatiche e le vallate, con raffiche significative su Trieste, Venezia e l’arco ligure.

Sud tra pioggia e neve

Al Sud e sulle isole, la nuvolosità si alterna a schiarite, con piovaschi sparsi e fenomeni di neve debole sulle zone interne. Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata registrano precipitazioni intermittenti e venti sostenuti, in particolare su Bari, Catanzaro e Campobasso.

Previsioni per il weekend

Nel fine settimana il Nord rimane protetto dall’alta pressione, con clima mite diurno e venti moderati o tesi da est. Al Sud e lungo l’Adriatico persisteranno piovaschi e venti intensi, accompagnati da cali termici soprattutto nelle ore notturne. Le massime restano primaverili, ma le nottate saranno fresche in molte zone.

Peggioramento da domenica

Tra domenica 22 e lunedì 23 marzo, una nuova perturbazione interesserà il Sud e le zone appenniniche, con piogge, neve mista a pioggia e venti forti sulle coste. Il Centro e il Nord continueranno a godere di tempo stabile e asciutto, mentre la settimana successiva dovrebbe segnare un graduale ritorno a condizioni più stabili quasi ovunque.

Lo riporta leggo.it.