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Home // Cronaca // Raduano parla in aula: nuovi nomi sulla latitanza e la confessione dell’omicidio in Corsica

NOMI Raduano parla in aula: nuovi nomi sulla latitanza e la confessione dell’omicidio in Corsica

Il processo riguarda due imputati accusati di aver favorito la fuga dal carcere di Badu 'e Carros, da cui Raduano evase

UNA RECENTE IMMAGINE DI MARCO RADUANO, NEO COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

Raduano parla in aula: nuovi nomi sulla latitanza e la confessione dell’omicidio in Corsica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Si arricchisce di nuovi elementi il procedimento giudiziario legato alla fuga e alla latitanza di Marco Raduano. Nell’udienza tenutasi a Nuoro, l’ex boss del Gargano – oggi collaboratore di giustizia – ha fornito ulteriori dettagli sui presunti fiancheggiatori che lo avrebbero aiutato durante la sua evasione e nei mesi successivi.

Il processo riguarda due imputati accusati di aver favorito la fuga dal carcere di Badu ‘e Carros, da cui Raduano evase nel 2023, dando il via a una latitanza che si è protratta tra Sardegna e Corsica.

La testimonianza in aula

Collegato in videoconferenza e sotto stretta sorveglianza dei carabinieri, Raduano è apparso di spalle e con il volto coperto. Nel corso della sua deposizione ha ricostruito le fasi dell’evasione e i movimenti successivi, fornendo una versione dettagliata degli spostamenti e dei contatti avuti durante la fuga.

Elemento rilevante dell’udienza è stata l’indicazione di nuovi nominativi: l’ex boss ha infatti ampliato l’elenco delle persone che, a suo dire, lo avrebbero sostenuto, aggiungendo ulteriori nomi rispetto a quanto dichiarato nei primi interrogatori successivi alla cattura.

La confessione

Nel corso dell’intervento, Raduano ha inoltre confessato l’omicidio di un ristoratore avvenuto in Corsica durante il periodo di latitanza. Una dichiarazione che apre nuovi scenari investigativi e potrebbe avere ulteriori sviluppi sul piano giudiziario internazionale.

Il contesto

L’evasione dal carcere di Nuoro, avvenuta nel 2023, aveva suscitato forte clamore mediatico per le modalità con cui fu portata a termine e per il profilo criminale del fuggitivo, ritenuto figura di spicco della criminalità organizzata garganica.

Oggi, con la scelta di collaborare con la giustizia, le dichiarazioni di Raduano stanno contribuendo a ricostruire non solo la rete di supporto alla sua latitanza, ma anche episodi criminali rimasti finora nell’ombra.

Il procedimento è destinato a proseguire nelle prossime settimane, mentre gli inquirenti valutano la portata delle nuove rivelazioni emerse in aula.

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