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Home // Attualità // Ricky Martin torna in Italia: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno

RICKY MARTIN Ricky Martin torna in Italia: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno

Ricky Martin sarà protagonista di un concerto evento il 21 giugno 2026 al San Park Adriatic, unica tappa italiana del suo tour europeo

Ricky Martin torna in Italia: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno

Ricky Martin - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Attualità // Eventi //

San Benedetto del Tronto si prepara ad accogliere una grande star internazionale: Ricky Martin sarà protagonista di un concerto evento il 21 giugno 2026 al San Park Adriatic, unica tappa italiana del suo tour europeo. Un ritorno attesissimo, che segna la presenza dell’artista nei palchi italiani dopo oltre quindici anni di assenza.

Nato a San Juan con il nome di Enrique Martín Morales, Ricky Martin è considerato una delle icone della musica pop latino-americana. Tra gli anni ’90 e 2000 ha conquistato il pubblico mondiale con brani diventati simbolo di un’epoca, come “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs” e “Maria”, contribuendo in modo decisivo alla diffusione della musica latina su scala globale.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto successi internazionali, milioni di dischi venduti e numerosi premi, affermandosi anche come attore e volto televisivo.

Accanto al percorso artistico, l’artista è noto anche per il suo impegno nel sociale: attraverso la sua fondazione si è dedicato alla tutela dei diritti dei bambini e alla lotta contro lo sfruttamento, diventando un punto di riferimento anche fuori dal mondo dello spettacolo.

L’appuntamento del 21 giugno si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’estate 2026, destinato ad attirare fan da tutta Italia.

Lo riporta corriereadriatico.it.

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