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RIFIUTI FOGGIA Rifiuti, conto salato per Foggia: oltre 1,3 milioni da pagare a rate

Accordo con AGER e società di Manfredonia: debito spalmato fino al 2027

Rifiuti, conto salato per Foggia: oltre 1,3 milioni da pagare a rate

Raccolta rifiuti - Fonte Immagine non riferita al testo: foggitoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Un conto da oltre un milione e 300 mila euro per la gestione dei rifiuti. Il Comune di Foggia dovrà pagare, a rate, il conguaglio imposto dalla revisione delle tariffe regionali. La cifra complessiva per Palazzo di Città è di 1.375.963,72 euro, derivante dall’aggiornamento dei costi di conferimento presso l’impianto di Manfredonia. Il debito nasce da una revisione tariffaria decisa dall’AGER, che ha generato un conguaglio complessivo di quasi 4,9 milioni per i Comuni pugliesi.

Per evitare un impatto immediato sui bilanci, è stato raggiunto un accordo transattivo con la società gestrice, che prevede pagamenti dilazionati fino al 2027.

Già versate le prime due rate, il Comune ha ora impegnato circa 344 mila euro per la terza tranche del 2026.
Una partita economica pesante che riaccende il tema dei costi del ciclo dei rifiuti: il conto, ancora una volta, arriva anni dopo.

A cura di Giovanna Tambo.

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