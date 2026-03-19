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SANITA' SANZIONI Sanità, stop alle sanzioni tardive: il Consiglio regionale fissa a sei mesi il limite per le notifiche Asl

Alla base dell’iniziativa c’è la situazione emersa nella Asl Lecce, dove sono state inviate richieste di pagamento relative a prenotazioni risalenti anche a diversi anni fa

Sanità, stop alle sanzioni tardive: il Consiglio regionale fissa a sei mesi il limite per le notifiche Asl

AULA CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Politica // Politica Regionale //

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che introduce un limite chiaro per le sanzioni legate alle mancate disdette di visite ed esami: le Asl avranno massimo sei mesi di tempo per notificare le penali. La proposta, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, punta a modificare la DGR 2268/2010.

Il caso Lecce e le criticità per i cittadini
Alla base dell’iniziativa c’è la situazione emersa nella Asl Lecce, dove sono state inviate richieste di pagamento relative a prenotazioni risalenti anche a diversi anni fa. Una circostanza che rende difficile, se non impossibile, per gli utenti dimostrare di aver effettuato la disdetta, spesso avvenuta senza ricevuta. La mozione evidenzia inoltre una scarsa informazione sull’obbligo di annullare le prenotazioni entro 48 ore e sulla necessità di conservare il codice di disdetta per sei mesi.

Le richieste alla Giunta
Il documento impegna la Giunta regionale a limitare a sei mesi il termine per le notifiche, a cancellare le sanzioni oltre questo periodo e a promuovere campagne informative più chiare per i cittadini, così da evitare penalità ingiuste e migliorare la trasparenza del sistema sanitario.

Le precisazioni della Regione
Nel corso del dibattito, l’assessore Donato Pentassuglia ha espresso parere favorevole, annunciando l’intenzione di aggiornare la normativa del 2010. Tuttavia, ha sottolineato che l’annullamento automatico delle sanzioni pregresse potrebbe presentare criticità, in particolare in relazione ai rilievi della Corte dei Conti.

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