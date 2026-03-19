Anche quest’anno, dal 10 al 19 marzo, presso la Parrocchia di San Giuseppe, nel quartiere Monticchio, si è celebrata la solennità di San Giuseppe, con riti religiosi, concerto musicale, sagra delle zeppole, manifestazioni ludiche e falò.

Nel programma, il 19 marzo, giorno della processione in onore del Santo, parteciperà la banda musicale Città di Manfredonia, diretta dal M° Giovanni Esposto. Al rientro della processione in onore del Santo, che avrà luogo per alcune vie del quartiere, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Umberto Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito.

Il dinamico parroco, don Antonio Di Candia, ha inteso (con la partecipazione dei parrocchiani e di don Matteo D’Acierno, collaboratore parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe) organizzare nel miglior modo possibile la Solennità 2026 in onore di San Giuseppe.

Nel presente articolo ho inserito alcune foto del falò che ebbe luogo nel 2012, in occasione della celebrazione della Festa di San Giuseppe, nei pressi della Parrocchia di San Giuseppe, guidata, quell’anno, dal bravo parroco don Biagio Grilli, oggi collaboratore parrocchiale della Parrocchia “Santissima Trinità”.

Tradizioni in occasione della Festa di San Giuseppe

Il 10 marzo la Chiesa Cattolica celebra la festa in onore di San Giuseppe, patrono degli artigiani e dei padri di famiglia. San Giuseppe è anche patrono dei lavoratori; per questo motivo viene festeggiato anche il 1° maggio.

Le zeppole (fritte o al forno) sono il dolce simbolo della Festa del Papà, da cui deriva la tradizione di consumarle in questa ricorrenza.

In loco, nelle botteghe artigianali, ma in particolare in quelle dei falegnami, santini e grandi immagini di San Giuseppe venivano posti sui muri per invocare la protezione del Santo.

Sempre in loco, la devozione delle popolane a San Giuseppe veniva così esternata con una preghiera:

“San Geseppe, pure e Sande,

mbrazze tine u Sperete Sande,

mbrazze tine nostro Segnore,

cume spose de Marije,

facce grazzie San Geseppe muije!”.

I nomi Giuseppe e Giuseppina in vernacolo a Manfredonia

GIUSEPPE: Geseppe, Gesè, Seppílle, Peppíne, Peppenílle, Peppe, Seppe, Pine, Penòcce, Peppine, Penílle.

Nome composto: Ggjuannegesèppe.

GIUSEPPA: Ggeseppine, Pine, Pinelle, Seppine, Seppenelle, Pinette, Peppenèlle, Margeseppe (Maria Giuseppa).

NOTE STORICHE

La venerazione a San Giuseppe si perde nella notte dei tempi. Probabilmente ha origini in Oriente, nell’Alto Medioevo. Successivamente si diffonde anche in Occidente grazie ai Francescani e, nel Cinquecento, per merito dei Gesuiti. Nel 1479 Papa Sisto IV inserì nel calendario romano la festa di San Giuseppe. Nel 1871 la Chiesa Cattolica dichiarò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale.

Nel 1955 Papa Pio XII, in occasione dell’incontro nazionale dei lavoratori cattolici in piazza San Pietro, nel decennale delle ACLI, annunciò l’istituzione della festa liturgica di San Giuseppe anche il 1° maggio, giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori.

LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE IN PUGLIA E IN ALTRE REGIONI MERIDIONALI

La celebrazione della festa di San Giuseppe è tuttora molto sentita in numerosi paesi della Puglia, con l’allestimento di tavole imbandite e di altarini dedicati al Santo, caratterizzati dal simbolismo del pane. Il culto di San Giuseppe si intreccia con l’arrivo della primavera e con le tradizioni ancestrali agricole. L’offerta votiva del pane, attraverso altarini e falò, richiama i remoti culti agrari della fertilità. Sempre in Puglia, in numerosi paesi, l’antica usanza – che unisce religione e folclore – delle tavole imbandite e degli altarini con pani viene preparata il giorno prima della celebrazione. Le stesse tradizioni, presenti in Puglia in occasione della festa di San Giuseppe, sono tuttora vive anche in Sicilia, in Abruzzo e nel Molise.