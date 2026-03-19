PERUGIA – “Sono contento che la nostra premier sia così ottimista sui risarcimenti per ingiusta detenzione. Purtroppo nel mio caso e in tanti altri la realtà è ben diversa”.

Lo afferma Raffaele Sollecito, commentando all’ANSA un passaggio della puntata del “Pulp Podcast” di Fedez e Mr Marra, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto riferimento al tema dei risarcimenti per ingiusta detenzione.

Sollecito è stato arrestato nell’ambito dell’omicidio di Meredith Kercher, per poi essere definitivamente assolto dall’accusa di aver partecipato al delitto. Nonostante i quasi quattro anni trascorsi in carcere, la sua richiesta di risarcimento è stata respinta in via definitiva dalla Corte di Cassazione.

Una vicenda che, secondo lo stesso Sollecito, rappresenta un esempio concreto delle difficoltà nell’ottenere un indennizzo in casi di ingiusta detenzione, in contrasto con una visione più ottimistica espressa a livello istituzionale. Lo riporta l’Ansa.