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Home // Cronaca // Sparatoria a Vieste: Danilo Notarangelo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti famiglie locali (foto)

DANILO NOTARANGELO Sparatoria a Vieste: Danilo Notarangelo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti famiglie locali (foto)

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it il ferito si chiama Danilo Notarangelo, classe 1990 già coinvolto in un conflitto a fuoco qualche anno fa sempre a Vieste.

Sparatoria a Vieste: Danilo Notarangelo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti famiglie locali (foto)

Sparatoria a Vieste: Danilo Notarangelo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti famiglie locali (foto) www.statoquotidiano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Vieste, 19 marzo 2026. Conflitto a fuoco nei pressi di un supermercato situato in via dell’Antico Porto Aviane a Vieste.

Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti di StatoQuotidiano.it, una persona è rimasta ferita: sarebbe stata colpita al braccio e all’addome. Il proiettile al braccio sarebbe entrato e uscito. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato per le cure del caso, con l’intervento anche dell’elisoccorso, per il successivo trasferimento al Policlinico di Foggia. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Il ferito si chiama Danilo Notarangelo, classe 1990, con precedenti, già coinvolto in un conflitto a fuoco qualche anno fa sempre a Vieste. L’uomo è parente di Angelo “cintaridd” Notarangelo, morto ammazzato nel gennaio 2015

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno transennato l’area e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Come riporta l’Ansa, l’uomo si trovava nei pressi di un supermercato quando sarebbe stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco. Il 35enne, insanguinato, avrebbe cercato di trovare riparo all’interno del supermercato dove, in quel momento, pare ci fossero alcuni clienti.
Sindaco Giuseppe Nobiletti
Il sindaco Giuseppe Nobiletti durante una passata video intervista
“È un episodio che preoccupa – ha sottolineato all’ANSA il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti – C’è il timore di una possibile recrudescenza di simili episodi che non si vedevano da anni, grazie ad una forte repressione messa in campo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. Sono certo che gli investigatori metteranno in campo un’azione massiccia e forte per contrastare sul nascere eventuali situazioni. Confido nel loro lavoro”.

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