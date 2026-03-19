Vieste, 19 marzo 2026. Conflitto a fuoco nei pressi di un supermercato situato in via dell’Antico Porto Aviane a Vieste.
Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti di StatoQuotidiano.it, una persona è rimasta ferita: sarebbe stata colpita al braccio e all’addome. Il proiettile al braccio sarebbe entrato e uscito. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato per le cure del caso, con l’intervento anche dell’elisoccorso, per il successivo trasferimento al Policlinico di Foggia. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.
Il ferito si chiama Danilo Notarangelo, classe 1990, con precedenti, già coinvolto in un conflitto a fuoco qualche anno fa sempre a Vieste. L’uomo è parente di Angelo “cintaridd” Notarangelo, morto ammazzato nel gennaio 2015
Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno transennato l’area e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.