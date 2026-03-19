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Home // Cronaca // Sparatoria a Vieste: uomo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti clan locali

SPARATORIA VIESTE Sparatoria a Vieste: uomo colpito su braccio e addome. Ferito, contrasti clan locali

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Vieste, 19 marzo 2026. Conflitto a fuoco nei pressi di un supermercato situato in via dell’Antico Porto Aviane, in zona centrale.

Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti di StatoQuotidiano.it, una persona è rimasta ferita: sarebbe stata colpita al braccio e all’addome. Il proiettile al braccio sarebbe entrato e uscito. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato per le cure del caso, con l’intervento anche dell’elisoccorso. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it il ferito si chiama Danilo Notarangelo, classe 1990 già coinvolto in un conflitto a fuoco qualche anno fa sempre a Vieste.

Dalle prime informazioni, l’episodio riguarderebbe famiglie note del posto.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno transennato l’area e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Non è ancora chiaro il movente dell’episodio né se si tratti di un’azione mirata. Indagini in corso.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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