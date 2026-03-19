Edizione n° 6009

BALLON D'ESSAI

PAPA' DOLORE // Codici: per migliaia di padri la Festa del Papà è un giorno di dolore
18 Marzo 2026 - ore  11:39

CALEMBOUR

FEMMINICIDIO SARTO // Femminicidio Sarto, il compagno: “Le avevo detto di denunciare, lei aveva deciso di attendere”
19 Marzo 2026 - ore  10:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Sventato assalto a un portavalori sull’A1: 14 arresti dopo il blitz, ferito un agente

ARRESTI Sventato assalto a un portavalori sull’A1: 14 arresti dopo il blitz, ferito un agente

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dalla Procura di Chieti, in sinergia con quella di Modena

Sventato assalto a un portavalori sull’A1: 14 arresti dopo il blitz, ferito un agente

ph Ilrestodelcarlino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

Un’operazione ad alto rischio ha permesso di evitare un assalto che avrebbe potuto trasformare l’autostrada in un teatro di violenza. A Vignola, in provincia di Modena, la Polizia di Stato ha sventato un colpo a un portavalori arrestando 14 persone al termine di un blitz culminato in un conflitto a fuoco, durante il quale un agente è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.

Il blitz e la fuga nei campi

L’operazione, condotta dalle squadre mobili di Modena e Chieti, con il supporto del Servizio centrale operativo e dei reparti speciali dei NOCS, è scattata in un casolare nella zona artigianale della cittadina emiliana.

Alla vista degli agenti, i componenti della banda hanno tentato la fuga attraverso i campi circostanti, imbracciando le armi e dando vita a una sparatoria. Nel conflitto a fuoco un poliziotto è stato colpito di striscio e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono comunque riuscite a bloccare e arrestare l’intero gruppo.

Un piano per colpire sull’Autostrada del Sole

Secondo gli investigatori, l’organizzazione – composta prevalentemente da uomini provenienti da Cerignola e dall’area di Foggia, con la presenza di un cittadino albanese – stava pianificando un assalto a furgoni blindati in transito sull’Autostrada A1, tra Bologna e Modena.

Il modus operandi ricalcava quello già visto in precedenti assalti: blocco del traffico con mezzi pesanti, uso di armi da guerra, spari intimidatori e incendi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arsenale nel covo

Nel casolare utilizzato come base operativa, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Sequestrate numerose armi automatiche, tra cui almeno quattro kalashnikov, esplosivi con inneschi elettronici e manuali, oltre a strumenti pensati per paralizzare il traffico: secchi pieni di chiodi a punta e taniche di benzina da utilizzare per incendiare i veicoli.

Recuperati anche indumenti per il travisamento, un dispositivo jammer per bloccare le comunicazioni telefoniche e diversi mezzi: un autoarticolato e quattro auto di grossa cilindrata, tra cui tre Maserati e un’Audi.

Indagini e coordinamento

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dalla Procura di Chieti, in sinergia con quella di Modena. Un lavoro che ha consentito di intercettare e fermare la banda prima che potesse entrare in azione, evitando un potenziale scenario di grave pericolo per automobilisti e operatori del trasporto valori.

I 14 arrestati sono stati condotti in questura, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con altri assalti avvenuti negli anni scorsi.

Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO