Sventato assalto a un portavalori sull’A1: 14 arresti dopo il blitz, ferito un agente

Un’operazione ad alto rischio ha permesso di evitare un assalto che avrebbe potuto trasformare l’autostrada in un teatro di violenza. A Vignola, in provincia di Modena, la Polizia di Stato ha sventato un colpo a un portavalori arrestando 14 persone al termine di un blitz culminato in un conflitto a fuoco, durante il quale un agente è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.

Il blitz e la fuga nei campi

L’operazione, condotta dalle squadre mobili di Modena e Chieti, con il supporto del Servizio centrale operativo e dei reparti speciali dei NOCS, è scattata in un casolare nella zona artigianale della cittadina emiliana.

Alla vista degli agenti, i componenti della banda hanno tentato la fuga attraverso i campi circostanti, imbracciando le armi e dando vita a una sparatoria. Nel conflitto a fuoco un poliziotto è stato colpito di striscio e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono comunque riuscite a bloccare e arrestare l’intero gruppo.

Un piano per colpire sull’Autostrada del Sole

Secondo gli investigatori, l’organizzazione – composta prevalentemente da uomini provenienti da Cerignola e dall’area di Foggia, con la presenza di un cittadino albanese – stava pianificando un assalto a furgoni blindati in transito sull’Autostrada A1, tra Bologna e Modena.

Il modus operandi ricalcava quello già visto in precedenti assalti: blocco del traffico con mezzi pesanti, uso di armi da guerra, spari intimidatori e incendi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arsenale nel covo

Nel casolare utilizzato come base operativa, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Sequestrate numerose armi automatiche, tra cui almeno quattro kalashnikov, esplosivi con inneschi elettronici e manuali, oltre a strumenti pensati per paralizzare il traffico: secchi pieni di chiodi a punta e taniche di benzina da utilizzare per incendiare i veicoli.

Recuperati anche indumenti per il travisamento, un dispositivo jammer per bloccare le comunicazioni telefoniche e diversi mezzi: un autoarticolato e quattro auto di grossa cilindrata, tra cui tre Maserati e un’Audi.

Indagini e coordinamento

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dalla Procura di Chieti, in sinergia con quella di Modena. Un lavoro che ha consentito di intercettare e fermare la banda prima che potesse entrare in azione, evitando un potenziale scenario di grave pericolo per automobilisti e operatori del trasporto valori.

I 14 arrestati sono stati condotti in questura, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con altri assalti avvenuti negli anni scorsi.

Lo riporta ilrestodelcarlino.it