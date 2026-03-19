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ACCISE CARBURANTI Taglio delle accise sui carburanti: quanto si risparmia davvero per un pieno

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio delle accise di 25 centesimi al litro sul carburante per contrastare l’impennata dei prezzi

Taglio delle accise sui carburanti: quanto si risparmia davvero per un pieno

Caro carburanti - ph. Bitontoviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Economia // Primo piano //

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio delle accise di 25 centesimi al litro sul carburante per contrastare l’impennata dei prezzi dovuta alla guerra nel Golfo, misura annunciata dal primo ministro Giorgia Meloni con il decreto carburanti.

Il risparmio per gli automobilisti
Secondo il Codacons, considerando anche l’Iva sulle accise, il calo del prezzo alla pompa sarà di circa 0,305 euro al litro, traducendosi in un risparmio di 15,2 euro per un pieno da 50 litri. Per il diesel, il prezzo medio di 2,103 euro al litro scenderebbe a 1,798 euro/litro, avvicinandosi ai livelli pre-conflitto. L’associazione segnala però che la durata prevista del taglio, 20 giorni, è insufficiente: alla scadenza i prezzi torneranno rapidamente a salire, anche se le quotazioni del petrolio dovessero calare.

Le dichiarazioni dei leader di governo
Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di un “sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina”, sottolineando il vantaggio temporaneo rispetto ad altri Paesi europei. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto prevede tre interventi principali: taglio di 25 centesimi al litro, credito d’imposta per gli autotrasportatori e meccanismo anti-speculazione legato al prezzo reale del petrolio, con sanzioni per chi dovesse discostarsene.

Le critiche dell’opposizione
La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito la misura “un decreto elettorale”, criticando la durata limitata di 20 giorni e ricordando la promessa di abolizione totale delle accise fatta davanti ai distributori. Secondo Schlein, l’intervento è insufficiente e legato a scadenze politiche, piuttosto che a un reale sostegno ai cittadini.

Lo riporta quotidiano.net.

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