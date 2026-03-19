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ARRESTO MONTE Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione

Si è conclusa con un arresto la vicenda della sparatoria avvenuta la sera del 5 marzo in piazza Duca d’Aosta, nel centro di Monte Sant’Angelo

Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione

Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si è conclusa con un arresto la vicenda della sparatoria avvenuta la sera del 5 marzo in piazza Duca d’Aosta, nel centro di Monte Sant’Angelo, in cui era rimasto ferito il 44enne Simone Daniele.

POTREBBE INTERESSARTI // Sparatoria a Monte Sant’Angelo, possibile decreto di fermo della Procura: ricerche in corso per il 18enne responsabile

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Matteo Gabriele Guerra, 18enne, ritenuto presunto responsabile del tentato omicidio.

POTREBBE INTERESSARTI // Sparatoria a Monte Sant’Angelo, possibile decreto di fermo della Procura: ricerche in corso per il 18enne responsabile

Il giovane, che nei giorni successivi al fatto si era reso irreperibile, è stato rintracciato in un’abitazione in zona montana e arrestato dai militari dell’Arma. Al termine delle formalità di rito è stato associato presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio risale al 5 marzo scorso, quando Simone Daniele fu colpito da un proiettile all’inguine. Trasportato inizialmente al punto di primo intervento di Monte Sant’Angelo, era stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni, sin da subito, non erano state ritenute gravi.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, alla base del ferimento potrebbero esserci contrasti legati a debiti nel giro della droga, pista su cui si sono concentrati gli accertamenti degli investigatori.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dal Comando provinciale di Foggia, hanno permesso in pochi giorni di identificare il presunto autore e raccogliere gli elementi utili all’emissione della misura cautelare da parte della Procura della Repubblica di Foggia.

Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire con esattezza la dinamica dell’agguato e il contesto in cui è maturato il ferimento. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Tentato omicidio Simone Daniele a Monte, catturato il 18enne: era nascosto in un’abitazione"

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