Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Roma, dove Vincenzo Iodice ha perso la vita a soli 43 anni in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Il militare dell’Esercito, padre di due figli, viaggiava in sella alla sua moto lungo la via Ardeatina quando è avvenuto il violento impatto.

Lo schianto e i soccorsi inutili

L’incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata con un furgone Opel Combo guidato da un uomo di 63 anni. L’urto è stato devastante e per il militare non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito, mentre gli agenti hanno sequestrato i veicoli. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una precedenza non rispettata.

Il cordoglio delle istituzioni

La scomparsa del Graduato Aiutante ha profondamente colpito il mondo della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale, manifestando vicinanza alla famiglia a nome suo e di tutto il comparto militare. Al dolore si sono uniti anche il Capo di Stato Maggiore e i colleghi, che hanno ricordato Iodice come un professionista stimato e un uomo di grande valore.

Una vita tra famiglia e servizio

Originario di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, Iodice viveva da tempo a Roma con la moglie e i suoi due bambini. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto la comunità d’origine, lasciando amici e conoscenti nello sconforto. In molti lo ricordano come una persona solare, un padre presente e un uomo dedito al proprio lavoro, capace di lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto.

Lo riporta leggo.it.