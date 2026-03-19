Tumore alla prostata, l’UniFG premiata a livello internazionale per modelli diagnostici avanzati

La prevenzione del tumore alla prostata entra in una nuova fase, grazie a modelli diagnostici più avanzati, meno invasivi e sempre più personalizzati. Un cambiamento significativo confermato da importanti studi scientifici presentati al Congresso Europeo di Urologia di Londra, tra i più autorevoli appuntamenti internazionali del settore.

Tra i protagonisti di questa svolta c’è l’Università di Foggia, che ha contribuito a uno studio realizzato insieme al Karolinska Institutet. Il lavoro, dedicato all’utilizzo di biomarcatori per ridurre il ricorso alla risonanza magnetica, ha ottenuto il Primo Premio come miglior contributo oncologico tra migliaia di ricerche presentate.

Meno esami inutili, stessa efficacia diagnostica

La ricerca dimostra che l’integrazione di biomarcatori proteici, genetici e dati clinici consente di superare il tradizionale test PSA come unico riferimento. Questo approccio permette di ridurre fino al 60–70% le risonanze magnetiche e del 30–40% le biopsie non necessarie, senza compromettere la capacità di individuare tumori clinicamente rilevanti.

Una malattia molto diffusa, serve cambiare strategia

Il tumore alla prostata resta la neoplasia più diagnosticata tra gli uomini in Europa, con centinaia di migliaia di nuovi casi ogni anno. Tuttavia, l’attuale sistema di prevenzione, basato prevalentemente sul PSA, comporta spesso sovradiagnosi e disuguaglianze nell’accesso alle cure. Le nuove evidenze spingono verso l’introduzione di screening strutturati e inclusi nei livelli essenziali di assistenza, per garantire percorsi più equi ed efficaci.



Screening attivo anche in Capitanata

In provincia di Foggia è già operativo un programma pilota di screening, promosso dall’Università di Foggia insieme al Policlinico e all’ASL. Gli uomini tra i 50 e i 70 anni possono aderire effettuando il test PSA presso i centri prelievi degli ospedali D’Avanzo di Foggia e “Tatarella” di Cerignola.

Il futuro della prevenzione oncologica

La diagnosi precoce resta fondamentale, ma il vero salto di qualità è rappresentato dal passaggio a uno screening personalizzato, capace di migliorare i risultati clinici, ottimizzare le risorse sanitarie e garantire maggiore equità. Una direzione che segna il futuro della lotta al tumore alla prostata.