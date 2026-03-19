VIESTE. Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Vieste, dove si sarebbe verificato un conflitto a fuoco nei pressi di un supermercato situato in via dell’Antico Porto Aviane, in una zona centrale, frequentata da residenti e turisti.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, una persona sarebbe rimasta ferita. Non sono al momento note le sue condizioni né la sua identità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e provveduto al trasporto del ferito. Intervenuto anche il personale dell’elisoccorso.

Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire i rilievi. Non è ancora chiaro il movente dell’episodio né se si tratti di un’azione mirata. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

di Giuseppe de Filippo