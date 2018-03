Lega, l’affitto di Calderoli con i soldi del partito

Di:

Roma – L’AFFITTO di un’abitazione romana dell’ex ministro– oggi membro del triumvirato del Carroccio – con i finanziamenti ricevuti dal partito. E’ quanto emerge dagli atti sequestrati dai carabinieri del Noe di Roma, in seguito alle inchieste sul partito dell’attuale presidenteDa un lato le inchieste giudiziarie, da un altro gli scontri interni: teso il clima in casa Lega, all’indomani della bufera delle indagini, che hanno già portato alle dimissioni da segretario di, dell’allontanamento die delle dimissioni da consigliere regionali del Trota,, figlio del Senatur. Ora è la volta diche ha lanciato delle dure accuse contro. “Quando scopro che il mio ex capogruppo ha speso in un anno 90 mila euro con la carta di credito del gruppo qualcuno mi deve giustificare come cavolo son stati spesi”, come riportato dall’Adnkronos.Il ‘caso Reguzzoni’ oltre che in Parlamento è approdato anche su Twitter. “Bravo Pini – ha scritto il deputato Giacomo Stucchi – controlliamo l’uso di tutti i fondi per i partiti, anche quelli dei gruppi”. “Grazie. E’ bene sapere come qualcuno ha speso 90mila euro di carte di credito in un anno coi soldi del gruppo”, ha risposto a stretto giro Pini, rilanciando l’accusa contro. Stucchi chiama il causa anche il collega, invitandolo ad indagare insieme. “Credo sara’ utile chiedere chiarimenti”, risponde Fava ammettendo pero’ di non averne mai sentito parlare. Ma la notizia, ribatte Pini, “e’ stata resa nota nei giorni scorsi assieme ad altre spese poco opportune”.Intanto, come segnala l’agenzia Adnkronos , proseguono le indagini sulla gestione dei fondi da parte dell’ex tesoriere. Uno degli avvocati della Lega Nord ha incontrato oggi il pm di Milano,, che indaga sui rimborsi elettorali del Carroccio, e ha assicurato che la Lega era all’oscuro degli investimenti in diamanti effettuati da Belsito.Redazione Stato