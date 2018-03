Di:

Foggia, Asl socio fondatore Onlus Siniscalco Ceci Emmaus ultima modifica: da

Foggia – CONTINUARE sulla strada della collaborazione per intessere rapporti sempre più concreti di interazione. È con questa finalità che la ASL della provincia di Foggia, guidata dall’ing., ha deciso di aderire alla Fondazione “Siniscalco Ceci Emmaus – Onlus” come socio fondatore. Costituitasi nel 2010,della popolazione con lo scopo di perseguire il benessere generale della comunità e l’integrazione sociale.Avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, la Siniscalco Ceci Emmaus ha, come obiettivo della propria attività socio-assistenziale, il recupero e la salvaguardia di giovani e minori, disabili, persone affette da AIDS, immigrati, soggetti con problematiche di natura psico-sociali e di dipendenze in genere.“Noi consideriamo – ha dichiarato Manfrini – assolutamente meritevoli di stima e di sostegno gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, poiché coinvolgono un’alta percentuale di persone svantaggiate della Comunità. Per tale ragione abbiamo deciso di aderire ad una progettualità che condividiamo e di cui apprezziamo e sosteniamo l’intrinseco valore umano e sociale”.conferendo il valore patrimoniale di alcuni immobili attualmente adibiti ad attività sociali, di proprietà della ASL, ma costruiti su terreni della Fondazione in località Torre Guiducci. “Oggi siamo ancora in una fase progettuale – conclude il manager della ASL FG – ma il nostro obiettivo sarà la costante collaborazione per avviare iniziative future a favore di giovani e fasce deboli della società”.Redazione Stato