Nuovo assetto aziendale Consorzio FG4, assemblea dei sindaci

Cerignola. Si terrà il 20 aprile 2018 una nuova Assemblea dei Sindaci del Consorzio Fg/4 – con SIA società in house per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – per definire i particolari del nuovo assetto aziendale e Consorziale con Il Sindaco Metta Presidente.

Il 16 aprile 2018, presso il Palazzo di Città del Comune di San Ferdinando, alle ore 16:00 aveva già avuto luogo un’altro incontro dei Nove al quale partecipavano i Sindaci di Cerignola, San Ferdinando, Trinitapoli, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella. In quella occasione, secondo fonte il quotidiano Cerignolaviva, veniva esplicitamente chiesto al Sindaco Metta di continuare a mantenere la carica di Presidente del Consorzio e ritirare quindi le dimissioni annunciate in data 21 marzo 2018.

Una lunga serie di dichiarazioni video del sindaco di Trinitapoli, avv. Francesco Di Feo, e del sindaco di Cerignola, avv. Francesco Metta, si era susseguita dopo quella data sui social. Il primo accusava Metta di bugie raccontate e mala gestione della SIA; il secondo attribuiva responsabilità ai comuni di Trinitapoli, Sanferdinando, Margherita di Savoia per la mancata collaborazione e per il tentativo dei tre Sindaci di chiedere autonomia dal Consorzio Fg/4 e dalla SIA nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’11 aprile 2018 un documento inviato a tutti i Comuni del Consorzio, all’AGER, al C.D.A. di SIA, ai Revisori dei conti di SIA, al Direttore Generale del Consorzio dott.ssa Monica Abenante e alle Organizzazioni Sindacali di SIA. Il Sindaco Metta vi esponeva i sette punti programmatici per salvare Sia:

Immediata sottoscrizione di tutti i contratti di servizio con i Comuni del Consorzio con corrispettivi adeguamenti al reale costo del servizio;

Sottoscrizione di un piano di rientro della propria debitoria nei confronti di SIA.

Impegno indefettibile all’atto di sottoscrizione dei contratti a garantire entro i primi cinque giorni di ciascun mese, l’accredito delle somme mensilmente dovute a SIA, per consentire all’Azienda di onorare puntualmente il proprio impegno a remunerare il proprio personale senza inammissibili ritardi.

Conversione del rapporto di partnership con la società ASECO, al momento fissato in tempo determinato, in un accordo a carattere permanente con l’obiettivo di realizzare tutti gli interventi previsti nell’AIA n. 66/2014.

Nomina di un nuovo presidente del Consorzio, che faccia propri i punti programmatici in questione.

Azzeramento di ogni carica sociale all’interno di Sia per consentire l’eventuale operazione di conferma dell’attuale management o la sua parziale o totale modifica.

Piano di radicale riorganizzazione aziendale da definire con il concorso e l’adesione dei rappresentanti sindacali, con l’obiettivo di pervenire ad una consistente riduzione dei costi di gestione dell’azienda.

Critiche e dissensi sono intanto arrivate dalla sezione di Cerignola del partito Fratelli d’Italia.

“Non aver dato seguito all’Aia 66/2014 sugli impianti non solo sta facendo fallire la Sia Srl, ha creato disservizi nella raccolta e ha fatto schizzare del 18% la Tari: sta creando un “gravissimo danno ambientale” […] Questo il sindaco non lo dice, eppure è scritto in un verbale dell’Ager, l’agenzia regionale dei rifiuti, presieduta da Gianfranco Grandaliano. Per questo appaiono inopportune e fuori luogo le informazioni inesatte e le invettive di un sindaco che crede sempre che nessuno vada a leggersi gli atti”

“Le dimissioni dalla presidenza, un mese fa, hanno consentito al sindaco di Cerignola di puntare la pistola alla tempia agli altri 8 colleghi del Bacino Fg 4, quando i 3 dell’Aro Bt 3 (San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia), avevano affermato di voler pagare di più solo a fronte del miglioramento dei servizi, o di servirsi da società diverse da Sia Srl.”

Contrario alle misure di Metta anche l’ex sindaco di Cerignola ed ex presidente della SIA, Antonio Giannatempo. “Ho presentato un esposto all’Anac, Agenzia nazionale anti corruzione, contro l’ordinanza regionale 1/2017 con cui si è spianata la strada all’ingresso di Aseco Srl nell’esecuzione dell’Aia 66/2014 per gli impianti gestiti da Sia Srl. Quattro le motivazioni dell’atto (a firma anche dell’ex sindaco di San Ferdinando, Michele Lamacchia): 1 perchè non c’era contingenza ed urgenza; 2 perchè Aseco non può essere società in house; 3 Aseco non si occupa di impiantistica e rifiuti; 4 perchè l’ordinanza sebbene preveda effetti di 6 mesi prescrive accordi tra Aseco, Sia e Consorzio Fg 4 per tutto quanto verrà dopo”.

Daniela Iannuzzi