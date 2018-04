Assunzioni Legge 68/99 in Capitanata: eppur si muove!

Di:

Foggia, 19 aprile 2018- “Un concreto passo nella giusta direzione per dare concreta attuazione ai desideri legittimi di quanti aspettano da tempo (concordemente con le proprie famiglie) di essere inseriti, a pieno titolo, nel mondo del lavoro dopo la recente approvazione delle graduatorie dei disabili ex. Art 1 e delle categorie protette ex. Art. 18, elaborate al 31.12.2016, – afferma il rappresentante politico a palazzo Dogana Pasquale Cataneo più volte intervenuto sulla questione- e la definizione della proposta di convenzione dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Foggia n. UGCHZE del 17.01.2018, che ha sostituito la precedente del 19.06.2017 con la sottoscrizione tra Provincia di Foggia e l’Azienda OO.RR. registrata al repertorio n. 18 del 12.04.2018 della Convenzione ai sensi dell’art.11, commi 2 e 4 della L. 68/99”.

Negli incontri presso l’Ente Provincia di Foggia, dopo la presentazione della seconda proposta di convenzione, sono state effettuate delle modifiche della proposta in esame nelle parti riferite ai posti di categoria A e B per i quali, in applicazione delle previsioni di legge, è stata prevista la chiamata numerica riservata ai soggetti diversamente abili. I profili professionali destinati al collocamento mirato sono quelli individuati nel piano di programmazione per il triennio 2018/2020, previsto con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia n. 22 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: “Fabbisogno di personale triennio 2018/2020. Art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.165/2001, così come modificato dall’art. 4, co. 1 lettera b)del D. Lgs. 15 maggio 2017, n. 75”.

“Da un confronto dei documenti sopra richiamati gli inserimenti lavorativi destinati a persone appartenenti ad una delle categorie dei diversamente abili previste dall’art.1 della legge 12.3.1999, n. 68 e iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili, tenuto dal CPI della Provincia di Foggia, di cui all’art. 8 della stessa legge, sono i seguenti: mediante chiamata numerica n.5 Commessi (cat. A), n.2 Operatori Tecnici Autisti (cat. B) e n.3 Operatori Tecnici Centralinisti (cat. B); mediante procedura selettiva n.5 Assistenti Tecnici programmatori (cat. C), n.19 Assistenti Amministrativi (cat. C), n.6 Assistenti Tecnici geometri (cat. C), n.8 Collaboratori amministrativi (cat. D), n.10 Collaboratori professionali/Tecnici (cat. D), n.6 Fisioterapisti (cat. D), n.4 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D), non caso –precisa l’eletto comunale e provinciale- è riportato il totale di 67, risultante dalla convenzione e, tra parentesi, 68 che è il totale riportato nella Delibera DG n. 22 del 10.01 u.s.”.

“Nel complimentarmi con la Direzione degli OO.RR e i rappresentanti dell’Ente provinciale per questa azione concreta -conclude il consigliere Cataneo- ritengo utile e necessario che vengano definiti identici percorsi anche per le circa 250 altre scoperture di Enti/aziende pubbliche (ad esempio la ASL) e private fornendo cosi un maggior e più ampio riscontro al diritto al lavoro di queste categorie, alle previsioni di legge ed evitando le consistenti e maggiorate sanzioni pecuniarie previste in caso di mancato assolvimento dell’obbligo. Pertanto esorto tutte le parti in causa a procedere nella direzione tracciata dalla Convenzione sottoscritta il 12 aprile tra CPI/Consigliere delegato della Provincia di Foggia e Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.”