Bancarotta Proxima srl, Cassazione respinge ricorso

Di:

Roma, 19 aprile 2018. ”Dalla constatazione di tali attività, i giudici di primo e secondo grado hanno logicamente desunto un complessivo disegno fraudolento del (…), teso a privare la società dei propri beni, a mortificare così le ragioni creditorie e per quanto interessa in questa sede — ad impedire le operazioni di ricostruzione del patrimonio, potenzialmente idonee a favorire le attività degli organi fallimentari”.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha respinto il ricorso di un 53enne di Vico del Gargano contro una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del gennaio 2016, che aveva riformato in punto di pena (con la concessione delle circostanze attenuanti generiche) la sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lanciano nei confronti del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessa in relazione alla società Proxima s.r.I., dichiarata fallita dal predetto Tribunale in data 8 maggio 2012.

L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale denunzia carenza ed illogicità della motivazione limitatamente alla condanna per il reato di bancarotta documentale.

”In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione circa il giudizio di responsabilità, tacendo in merito alle ragioni per le quali egli era ritenuto — come da contestazione — amministratore di fatto anche dopo la cessazione della carica formale e valorizzando impropriamente le dichiarazioni di testi che si erano limitati ad affermare che egli si era occupato della gestione fino al gennaio 2011. Di contro — aggiunge il ricorrente fino al momento in cui egli si era potuto dedicare alla società, gli adempimenti verso i creditori (anche se con dilazioni), nonché quelli fiscali, tributari e societari, ivi compresa la redazione dei bilanci, erano stati regolari ed era stato solo per un gravissimo incidente subito ad ottobre del 2011, che egli si era trovato costretto a cedere le quote sociali a L.T.. A riprova della correttezza gestionale dell’imputato, nel ricorso si richiamano le sommarie informazioni testimoniali del fornitore Galassi, circa le notizie da questi assunte sulla Proxima prima di una fornitura di ottobre 2011”.

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo: ”Ebbene, il ricorso è infondato perché non si ravvisano carenze motivazionali”, è scritto nell’atto. ”I giudici del merito hanno infatti evidenziato, con argomentazioni stringate ma prive di fratture logiche o di omissioni che ne compromettano la tenuta, alcuni dati indicativi di un complessivo disegno spoliativo ed in tale contesto hanno inserito anche il giudizio di riferibilità soggettiva all’imputato della sparizione della documentazione. Ci si riferisce alle informazioni attinte dal curatore circa il mancato rinvenimento, oltre che dei beni aziendali, di qualsivoglia documentazione contabile; alle dichiarazioni dei testi, che hanno attribuito al ricorrente la gestione della società anche dopo l’incidente asseritamente invalidante e fino alla fine di gennaio 2011, mese nel quale vi è stata la dismissione delle quote sociali e la voltura della carica amministrativa ad un soggetto poi resosi irreperibile; alle ulteriori dichiarazioni testimoniali circa la sparizione nottetempo dei beni aziendali in concomitanza con il passaggio di consegne; alle notizie circa la cessazione dell’attività sociale proprio nel gennaio 2011”.

Redazione StatoQuotidiano.it