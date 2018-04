“Buon compleanno Manfredonia”, arriva il Palio

Di:

Manfredonia. Buon compleanno Manfredonia! Per i 762 anni dalla sua fondazione, a festeggiarla con tutti i crismi storico-culturali è Re Manfredi in persona con la sua sfavillante corte fatta di dame, cavalieri, musicisti, danzatrici, soldati ed i contradaioli di “Torre dell’Astrologo”, “Torre del Fico”, “Torri San Francesco\De Angelis” e “Torre Santa Maria”.

Questo weekend, quindi, la città del Golfo sarà ricca di appuntamenti, a partire dall’atteso *corteo in costumi d’epoca che attraverserà il centro storico nella serata di sabato 21. Iniziano così le “Giornate della Storia” (organizzate dall’Agenzia del Turismo e dal Comune di Manfredonia con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo don Milani uno + Maiorano ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, Gal DaunOfantino, Touring Club Italiano e Pro Loco di Manfredonia)* che si inseriscono nel più ampio progetto del “Palio delle Contrade delle Torri di Re Manfredi”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

“Lo mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio Re Manfredo fuie mpersona à desegnare lo pedamiento de le mura, et a squadrare le strate de Manfredonia, et de lo ditto mese Anno Domini 1256 fue posto la prima preta nchella città, e se accomenzaje a frauecare de la banna de levante, et ce lavorare chiù de setteciente huommene”. Così la storiografia tramanda il racconto della poetica fondazione di Manfredonia, che, l’Agenzia del Turismo, quest’anno ha deciso di anticipare di pochi giorni per favorire una più ampia fruizione da parte di cittadini e turisti, garantendo ancora maggiore appeal al weekend ed arricchendo il menù delle già numerose opportunità attrattive del territorio.

I festeggiamenti saranno aperti sabato 21 (alle ore 19) dal “Corteo di Re Manfredi” (raduno radice del Molo Molo di Ponente – Dogana. Percorso: Viale Kennedy, Corso Manfredi; sosta in Piazza del Popolo per omaggiare il nostro Sovrano con balli medievali in una cornice di fiori; Via del Porto – già via Stella). All’arrivo in Piazzale Ferri, esibizione di Carosello di tamburi, balletti medievali e combattimenti. Alle 20.30, nella medesima location, andrà in scena lo spettacolo “Re Manfredi: Volo nella Storia” (testo e regia di Vittorio Tricarico).

La domenica, invece, sarà tutta dedicata ai *giochi medievali* tra le quattro Contrade, che si sfideranno a partire dalle ore 10.30 in Spiaggia Castello* nelle seguenti discipline: inanellamento della lancia, combattimento a cavallo tra Cavalieri, lancio del giavellotto, destino di un traditore. Media partner dell’evento Manfredonianews.it, Radio Manfredonia Centro e Rete Smash.

