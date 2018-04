Campo “Manfredonia Vetro, opportunità di chiudere positivamente la vertenza”

Di:

Foggia. “L’acquisto della Manfredonia Vetro da parte del gruppo Sisecam re-inserisce il comprensorio industriale di Manfredonia-Monte Sant’Angelo-Mattinata nella mappa dei territori interessati alla ripresa dello sviluppo. E’ un’opportunità che dobbiamo capitalizzare nel più efficiente dei modi. Per il presente e per il futuro”.

Lo dice in una nota Paolo Campo, presidente del gruppo Partito Democratico in Consiglio regionale in merito alla vertenza Manfredonia Vetro.

“Intanto, la positiva evoluzione della vertenza testimonia l’esattezza della strategia elaborata ed attuata dai Comuni, la Regione Puglia e il Governo che hanno puntato a tutelare i lavoratori, anche con misure di sostegno al reddito, e valorizzare la connessione produttiva Sud-Nord, bloccando ipotesi di ‘spezzatino’ industriale.

Il gruppo Sisecam ha capitali, soci e management adeguati a garantire la ripresa dell’impianto, come dimostrato a Porto Nogaro, e auspico il reimpiego di tutti i lavoratori della Manfredonia Vetro. Questo deve essere l’obiettivo del piano industriale, nonostante l’annunciato reintegro immediato di 60 unità, e ritengo verosimile si possa raggiungere riattivando tanto la linea produttiva principale, vetro piano, che quelle secondarie, vetro satinato, magnetronico e laminato.

Riaccendere i forni della Manfredonia Vetro è prevedibile abbia effetti positivi anche sul porto Alti fondali e, per conseguenza, tanto sull’economia del mare cittadina che sul volume dei traffici dell’intera autorità portuale dell’Adriatico.

Abbiamo l’opportunità, dunque, di validare il progetto di sviluppo elaborato e portato avanti con il Contratto d’area evidentemente fondato

su infrastrutture strategiche e asset industriali appetibili anche ai player economici internazionali.

La visione espressa con la programmazione negoziata territoriale ed i suoi aggiornamenti, a partire dalla pianificazione strategica per giungere al Patto per la Puglia – che ho contribuito ad elaborare, animare e realizzare – mettono a disposizione degli enti territoriali tracce da seguire per ottenere i finanziamenti e sentieri da percorrere per giungere a concretizzare sviluppo e occupazione.

Mi riferisco alla piattaforma logistica dell’area industriale di Foggia-Incoronata e alle sue connessioni con la zona retroportuale manfredoniana, alla mobilità sostenibile e integrata del treno-tram, alle strutture di accoglienza e al porto turistico da mettere a sistema al servizio del territorio garganico, alla riqualificazione urbanistica e ambientale del waterfront manfredoniano.

Emergere rafforzati dalla crisi e partecipare attivamente alla ripresa economica e occupazionale è possibile e sappiamo come fare. Abbiamo le intelligenze e le risorse necessarie a garantire alle nostre comunità un futuro più prospero”.

