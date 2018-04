Foggia-Bari: arbitra Chiffi

Di:

Sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova, l’arbitro designato a dirigere il derby Foggia-Bari, 37’ turno del Campionato di Serie B ConTe.it in programma sabato 21 aprile, alle ore 15:00, allo stadio Pino Zaccheria.

Chiffi, al 5′ anno in Can B, ha già diretto il Foggia in tre occasioni.

Il sei novembre del 2011, stagione 2011/2012, Lega Pro Prima Divisione girone A, ha diretto Carpi-Foggia, finita 3-2 per la squadra di casa: a segno Eusepi, Di Gaudio e Memushaj, per il Foggia, invece, in rete Tiboni e Venitucci.

Il secondo incontro tra il Foggia e Chiffi risale al 16 settembre 2017, stagione corrente, Foggia-Palermo, terminata 1-1: al vantaggio iniziale siglato da Nicastro, la formazione ospite risponde con Murawski.

Ultima gara diretta da Chiffi, sempre in questa stagione, Foggia-Frosinone, del 28 dicembre 2017. Allo Zaccheria vince la formazione ciociara 2-1 grazie alla doppietta di Ciofani, il gol rossonero, invece, ha la firma di Beretta.

Chiffi sarà coadiuvato da Marco Bresmes della sezione di Bergamo e Mauro Galetto della sezione di Rovigo. Quarto uomo: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Area Comunicazione Foggia Calcio