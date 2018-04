Immagine inoltrata da Guardie Ambientali (st)

Manfredonia, 19 aprile 2018. Ieri pomeriggio – alle 17.45 circa -, la volante delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia si trovava a transitare la SS89 precisamente al km 173 quando ha assistito all’incidente stradale che ha visto coinvolti due autoveicoli che provenivano da direzione Foggia verso Manfredonia. Immediatamente il responsabile delle guardie ambientali Alessandro Manzella, con la guardia Pasquale Centonza, provvedevano a mettere in sicurezza la zona con una non facile viabilità allertando il comando dei Carabinieri i vigili del fuoco e il 118, subito dopo è intervenuta sul posto la volante della Polizia Stradale e Carabinieri per tutti gli accertamenti.

Incidente stradale sulla SS89, Guardie Ambientali "Sfiorata tragedia" (FOTO)

