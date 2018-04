Lello Castriotta “Continuano le attività della Fondazione Prof. Massimo D’Antona”

Di:

Manfredonia, 19 aprile 2018. Continua la presenza del manfredoniano Lello Castrotta nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Prof. Massimo D’Antona” di Roma, costituita nel 2001 dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dal Ministero del Lavoro.

“La Fondazione, del cui CdA ho l’onore di farne parte – spiega a StatoQuotidiano Lello Castriotta – ha lo scopo di attuare quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare: svolge assistenza sociale e socio-sanitaria; tutela i diritti civili della categoria dei soci; svolge assistenza diretta ai soci che si trovino in particolare condizione di svantaggio; destina borse di studio ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soci in genere, nonché ai rispettivi figli, per le migliori tesi di laurea in diritto del lavoro; attua ogni altra attività utile per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell’ente”.

“Per onorare la memoria del Prof. Massimo D’Antona,la Fondazione istituisce borse di studio a favore dei propri soci, dei dipendenti del Ministero del lavoro, nonché dei rispettivi figli, per le migliori tesi in diritto del lavoro. L’ultimo bando è stato approvato il 12-12-2017”.

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie ad uno specifico protocollo firmato fra il Ministro del Lavoro e la Fondazione, istituisce i premi di studio “Massimo D’Antona”, destinati a giovani laureati (con laurea specialistica o vecchio ordinamento) e dottori di ricerca che abbiano discusso una tesi in materia di diritto del lavoro. L’ultimo bando è stato approvato il 9-9-2016″.

Come indicato dalla Fondazione “Nell’intento di far emergere le professionalità presenti all’interno del Ministero del Lavoro, La Fondazione Prof. Massimo D’Antona ha istituito un premio destinato ai soci che abbiano trattato argomenti riguardanti il DIRITTO DEL LAVORO e la LEGISLAZIONE SOCIALE attraverso la pubblicazione di libri o articoli”.

Inoltre, la “Fondazione concede un contributo straordinario ai propri soci che siano in possesso del titolo di studio della licenza media inferiore e che conseguano un diploma di maturità ovvero che superino uno o più anni di scuola superiore”.

Da evidenziare inoltre come “la Fondazione Prof. Massimo D’Antona ha dato vita a partire dal 2011, alla “Collana Massimo D’Antona – Lavoro e diritto” con l’obiettivo di pubblicare le tesi in materia di diritto del lavoro i cui autori sono stati annualmente dichiarati vincitori del premio, a seguito degli appositi bandi emanati dalla Fondazione stessa e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

“Dal 2013, alla pubblicazione della rivista on line “LAVORO@CONFRONTO” con l’intento di mettere a disposizione degli operatori del Ministero del Lavoro, nonché delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, un punto di vista ma, soprattutto, uno strumento semplice e pratico di supporto alla attività quotidiana di migliaia di addetti ai lavori sparsi sul territorio nazionale, sui diversi aspetti che investono il mondo del lavoro”.

“La Fondazione, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, organizza annualmente un evento convegnistico su tematiche inerenti il diritto del lavoro e la legislazione sociale, con la partecipazione di studiosi della materia nonché di personalità delle istituzioni, della politica e del mondo del lavoro”.