Manfredonia. C Silver: sarà gara 3

Manfredonia. È tutto rimandato a gara 3 di sabato 21 aprile. Questo il verdetto del PalaScaloria. L’Angel mostra subito i muscoli e dopo un paio di minuti è già 11-0. Taranto entra in partita grazie a Fernandez “mani di fata”: 29 punti frutto soprattutto di un 7/10 da 2 punti. La Silac nonostante il motore dell’attacco del Taranto inizi a girare ad alto regime, non si disunisce.

Difende forte e continua a tenere in mano il pallino del gioco. Si chiude alla prima sirena 29-18. Nel secondo quarto, Taranto non ci sta, grazie a Veccari (13) e Giovara (6) si riattacca al match. Contro break 13-21 e punteggio all’ intervallo che dice 42-39. Dopo il pareggio nel primo minuto del terzo periodo da parte degli ospiti con la tripla di Veccari è solo Manfredonia: Padalino (17), Vorzillo (17), Jonikas (21p 11r) e Rubbera (17p 8r 8a 7pr) realizzano, guidati dalle sapienti mani di Gramazio (9p 13a).

Periodo a totale favore dei locali e gara ripresa in pugno. 67-52. Ultimo quarto con Manfredonia che allunga. 76-52 dopo 3 minuti e partita archiviata valida solo per gli almanacchi.

Nulla di più falso. Taranto piazza tre triple consecutive e un piazzato del solito Fernandez, 11-0 e gara riaperta. Coach Ciociola corre ai ripari, time out e di nuovo campo per Gramazio. L’Angel riesce a portare a casa la contesa senza grossi patemi d’animo.

Adesso siamo alla bella! Abbiamo dimostrato di essere all’altezza del Taranto. Dobbiamo fare solo un’ultimo sforzo per poter portare a casa la serie. È nelle nostre corde, si può fare. E tutti noi ci teniamo strette le parole del nostro coach: “Nel momento in cui inizi a parlare di cosa farai se perdi, hai perso.”

Si va a Taranto per gara 3: l’appuntamento imperdibile per tutti i tifosi è fissato per Sabato 21 aprile al PalaFiom (Via Golfo di Taranto, 16), palla a due alle ore 18:00 in punto.

TABELLINI

SILAC ANGEL MANFREDONIA 81

CUS JONICO TARANTO 71

Parziali: 29-18; 13-21; 25-13; 14-19

SILAC ANGEL MANFREDONIA: Virgilio (ne), Ba (ne), Jonikas 21, Gramazio 9, N. Padalino 17, Armillotta (ne), Rubbera 17, Ferraretti, Fatone (ne), Buonasorte (ne), Grasso (ne), Vorzillo 17. Coach: G. Ciociola.CUS JONICO TARANTO: Mastropasqua 6, Strusi (ne), Giovara 6, Mattei 2, Caldarola, Gonzalez 10, Fanelli 5, Fernandez Noval 29, Veccari 13. Coach: Caricasole.Arbitri: 1) Menelao (Mola – Ba) 2) Procacci (Corato – Ba)