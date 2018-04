Manfredonia. Consiglio approva schema Bilancio di previsione (DATI)

Di:

Manfredonia, 19 aprile 2018. Nel corso di una recente seduta, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018-2020 e i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali.

E’ stato dato atto che allo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono allegati:

– il prospetto relativo alla determinazione del saldo di competenza di cui all’art. 1, comma 711, Legge di Bilancio, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 3 alla Circolare RGS n. 5 del 10/02/2016 approvato dalla Commissione ARCONET ed è in corso di definizione l’iter del relativo decreto) nel triennio 2018-2020;

– la nota integrativa redatta secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, e secondo le indicazioni di cui al punto 9.11 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio” al predetto D.Lgs. n.118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario, approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07/06/2017 (Consuntivo 2016);

– il piano degli indicatori e dei risultati attesi.

E’ stato dato atto che il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 è stato redatto in coerenza al Documento unico di programmazione 2018-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.03.2018 e con Deliberazione n. 67 del 5.04.2018 e in conformità a quanto stabilito da tutta la normativa vigente di finanza pubblica e in particolare al nuovo saldo di competenza tra entrate finali e spese finali di cui alla Legge di stabilità 2018.

E’ stato dato atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, assicurano il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”).

Atto in allegato

n068 del 05042018