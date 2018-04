Manfredonia Vetro. Bordo “Gran bella notizia la vendita ma..”

Di:

Manfredonia. “La vendita dell’impianto della Manfredonia Vetro è una gran bella notizia per i lavoratori, le loro famiglie e le comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata”. Lo afferma l’on. Michele Bordo commentando le notizie di stampa sul “positivo esito di una vertenza che ho seguito con attenzione e passione sin dall’inizio, contribuendo a raggiungere quest’ulteriore traguardo”.

“La conclusione della procedura di vendita – continua Bordo – arriva dopo la proroga della cassintegrazione in deroga, prevista dall’ultima Legge di Stabilità proprio per consentire ai lavoratori di preservare un reddito minimo in attesa dello svolgimento dell’asta.

La vendita dell’impianto apre sicuramente una reale prospettiva di ripresa della produzione.

La buona notizia di oggi, però, non deve farci credere che la vertenza sia conclusa – conclude Bordo – L’attenzione deve continuare ad essere alta fino a quando l’impianto non ripartirà e non saranno riassunti i lavoratori”.