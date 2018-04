Paura sulla Macchia – Monte: pullman in fiamme (FOTO)

Fonte Image: gruppo facebook "Benvenuti a Monte Sant'Angelo"

Monte Sant’Angelo, 19 aprile 2018. ”Attimi di paura sulla SP55 Macchia -Monte Sant’Angelo: un incendio ha interessato infatti un autobus di linea, diretto nel centro montanaro. Fortunatamente nessun ferito, i passeggeri sono stati invitati a scendere dall’autobus velocemente”. Da raccolta dati, si tratterebbe di un incendio originato da un guasto al radiatore del mezzo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri forestali. L’autista del mezzo è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Manfredonia (Si ringrazia per l’utilizzo delle immagini il gruppo facebook “Benvenuti a Monte Sant’Angelo“) fotogallery “Benvenuti a Monte Sant’Angelo”



