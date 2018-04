Potenziamento impianto depurazione Manfredonia, ok svincolo somme

Manfredonia alto - ph matteo nuzziello

Bari/Manfredonia, 19 aprile 2018. Con recente atto della Regione Puglia, è stato dato atto all’Acquedotto Pugliese SpA dell’adempimento degli obblighi amministrativi, propedeutici all’autorizzazione allo svincolo delle somme per il terzo acconto pari al 30% dell’importo pubblico impegnato, ovvero euro 672.303,74 a valere sui fondi FSC 2007/2013 per intervento di “Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Manfredonia“. E’ stato da qui autorizzato l’AQP SpA allo svincolo delle somme a titolo di 3^ erogazione del 30% dell’importo di quota pubblica impegnata, ovvero la somma di 672.303,74 euro, già liquidate con precedente determinatazione, per un importo complessivo di euro 2.970.000 (90%) e trasferite su apposito conto corrente dedicato. DALL’ATTO

