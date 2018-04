immagine d'archivio (sendingmoney.org)

Foggia. ”Bari: 1677 segnalazioni sospette; seguono Lecce (887), Foggia (822), la Bat (442), Brindisi (414)”: così dai dati elaborati dalla UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia), secondo semestre del 2017, relativi alle segnalazioni di possibili operazioni sospette nelle transazioni di denaro all’estero: da bonifici al money transfer, fino alle carte di credito. Lo riporta un recente testo del Corriere del Mezzogiorno. Come riporta il Corriere “da luglio a dicembre dell’anno scorso in Puglia si è verificato un aumento che induce a non abbassare la guardia. Si passa infatti dalle 2.193 segnalazioni degli ultimi sei mesi del 2016 alle 2.379 riferite allo stesso periodo dell’anno successivo. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile“. Riciclaggio, soldi per mafia e jihad: 822 segnalazioni sospette nel Foggiano ultima modifica: da

