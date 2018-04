Sangalli Vetro Manfredonia, USI “Tornare al lavoro tutti”

Di:

. ”Con l’aggiudicazione delalla multinazionale tur­ca Sisecam, UN GRUPPO DI LAVORAT­ORI ha deciso di del­egare la rappresenta­nza sindacale alla sigla dell’USI settore vetro chimica. Considerate le condizioni lavorative e l’esperienza dei colleghi dello stabilimento di, dove più volte siamo stati costretti a scegliere la strada dello sciopero e PREOCCUPATI per le inaccettabili proposte messe in campo sino ad oggi dai delegati dell’azi­enda turca, (ossia l‘assunzione di sole 60 un­ità, nessun vincolo suc­cessivo di assunzione per il resto dei dipendenti e l’assenza totale di un crono­programma per il rif­acimento del forno fusorio), ad oggi siamo seriamente preoccupati che non vengano rispettati quei piani di rinasc­ita del Sito, del La­voro e del Territori­o, per cui i lavoratori si battono da oltre 3 anni.

Pertanto, con il sup­porto dell’USI, i lavoratori vogl­iono ribadire con fo­rza, che non sono disposti a venir meno al loro principio cardine: TORNARE AL LA­VORO TUTTI, NESSUNO ESCLUSO!!!!!!”.

(Nota stampa USI)