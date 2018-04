Tutti gli studi per il finanziamento a Wind Farm Rocchetta S.p.A.

Di:

Lo studio DLA Piper ha assistito un pool di banche formato da Natixis, nel ruolo di Structuring MLA, sole bookrunner, Hedging Bank and Facility Agent, e Credito Valtellinese, nel ruolo di MLA, nella concessione di un finanziamento in project financing per un importo complessivo di circa 82.000.000 Euro in favore di tre società controllate da Fortore Wind S.r.l., titolari ciascuna di impianti eolici per una potenza complessiva di circa 84 MW, assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & partners.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Zucconi e composto da Silvia Ravagnani, Francesco Chericoni e Raffaele Costanzo per la preparazione della documentazione finanziaria. Per la due diligence amministrativa sono state coinvolte il partner Germana Cassar con Roberta Lugara. Per gli aspetti Fiscali ha operato il partner Andrea Di Dio con Teresa Gasparre.

Le società sono state assistite per la documentazione finanziaria dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners: dal partner Giovanni Santangelo con Flavia Bertini, Enrico Silvestri e Marco Schirripa Spagnolo e, in qualità di financial advisor, da L&B Partners S.p.A.: dal partner Rocco Giorgio con Claudia Grimaldi.

Anna Esposito

SEC Spa