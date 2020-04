Alemanno “E’ proprio in questi momenti di crisi che qualsiasi tassa andrebbe soppesata”

Foggia, 19 aprile 2020. Ha suscitato clamore la missiva inviata (in allegato) dalla presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie ai 2200 iscritti della provincia di Foggia: sono stati accusati di “comportamenti irrispettosi”, solo perché hanno chiesto l’applicazione della Legge. “Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale” (art. 4 DCPS n.233/46). Ma cosa è successo e perché si è arrivati a tanto? In pratica, l’Ordine di Foggia non ha potuto approvare il bilancio previsionale 2020 perché il documento è stato bocciato due volte dall’assemblea degli iscritti. Pertanto è scattato l’esercizio provvisorio, ancora in corso.

Non potendo offrire né servizi e né progettualità, con oltre 150 mila euro in cassa come avanzo di gestione dell’anno scorso, circa 400 iscritti hanno chiesto una riduzione della quota rispetto a quanto previsto dallo stesso Consiglio direttivo.

Per tutta risposta, la presidente Dott.ssa Amalia Bisceglia ha richiamato formalmente i firmatari. Tale comunicazione non ha fatto altro che accendere i riflettori su una vicenda che stava passando sottotono per via dei tanti impegni dell’emergenza COVID-19. Tuttavia, è proprio in questi momenti di crisi, anche economica, che qualsiasi tassa andrebbe soppesata ancor di più.

Antonio Alemanno – iscritto al suddetto ordine