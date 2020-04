Compiti ai tempi del Coronavirus, dott.ssa Facciorusso “Ascoltiamo i nostri bambini”

“Carissimi genitori, in questo periodo mi stanno arrivando tante richieste da parte vostra tutte relative alla stessa preoccupazione: i compiti! Genitori in difficoltà perché i propri figli non vogliono studiare, perché le insegnanti mandano i compiti (tanti) e chiedono ogni giorno di restituirli per poter dare una valutazione. Molte mamme sono in ansia, non riescono a sostenere i ritmi, sopratutto quando in casa ci sono più figli da seguire.

“Dott.ssa, non so come fare. Mio figlio non riesce a fare tutti i compiti assegnati. L’insegnante penserà che non sono in grado di occuparmi di lui. Il bambino rimarrà indietro. Mio figlio è spesso nervoso. Non so come gestire questa situazione”. Le nostre ansie di genitori si riflettono nei nostri figli. Non è quello di cui hanno bisogno.

Questo è un momento difficile per tutti.

Viviamo una situazione di emergenza, i compiti non possono essere fonte di ulteriore ansia. La didattica a distanza ha come obiettivo quello di mantenere la continuità, non solo educativa ma anche affettiva. Non è, quindi, solo centrata sui compiti ma anche sui rapporti interpersonali. È importante per i bambini, sia delle materne che delle elementari, sentire la voce dei propri insegnanti per sentirsi rassicurati, capiti.

Un messaggio vocale, un video messaggio… ogni mattina mandare il “buongiorno”, spiegare quello che devono fare, chiedere come stanno non può che fare piacere ai bambini. Tutto questo è più importante di pagine di compiti. Tutto questo si chiama Empatia, una parola che voi insegnanti conoscete bene. Voi avete questa particolare dote che usate ogni giorno per capire i vostri alunni, per cercare di aiutarli nel percorso di apprendimento.

Il compito degli insegnanti quindi non è solo quello di trasmettere nozioni di grammatica, di matematica e di storia ma è anche quello di educare… educare alla vita. È importante essere vicini ai nostri bambini e alle famiglie.

Tutti ci troviamo a gestire una situazione nuova. Questa emergenza crea stress, ci preoccupa! Dobbiamo farci forza, sostenerci l’un l’altro. Gli insegnanti devono affiancare i genitori per fare in modo che riescano, in base ai loro limiti e capacità, a far apprendere i contenuti assegnati. Ricordiamoci che il mestiere di genitore è quello più difficile, fare i genitori/insegnanti lo è ancor di più. Ogni bambino deve fare quello che può. In questo delicato momento, i bambini devono mantenere le loro routine il più possibile. Essere regolari nei ritmi di sonno e nei pasti. Avere momenti per studiare, per rilassarsi, per giocare. Devono godersi il tempo da trascorrere con i loro genitori. I compiti devono essere fatti ogni giorno, ma non per tutto il giorno. Non devono essere motivo di ansia ma essere visti come una nuova scoperta.

Maestre, non preoccupatevi di finire il programma, di mettere voti… preoccupiamoci del benessere psicologico dei nostri bambini. Loro hanno una buona capacità di adattamento e dei tempi di ripresa e di apprendimento veloci. Loro sono resilienti più di noi adulti. Cari genitori e cari insegnanti, in questo momento dobbiamo essere alleati ma soprattutto vicini emotivamente. Educare adesso significa collaborare, camminare nella stessa direzione cercando di far stare bene i nostri bambini. Loro ci stanno insegnando tanto in questo momento, stanno reagendo adattandosi a questa nuova realtà.

Ascoltiamoli, capiamoli cercando di essere per loro un porto sicuro.

Coraggio, andrà tutto bene. Vi abbraccio”.

Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso,

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

Psicologa dell’istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” e dell’ ITE “Toniolo” di Manfredonia

(messaggio privo di attribuzione commerciale)