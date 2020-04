Contributo a favore polizie locali: 10 milioni in Italia per lavoro straordinario

Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Ragioniere Generale dello Stato con il decreto del 16 aprile 2020 ha stabilito il riparto di 10 milioni di euro, per l’anno 2020 quale contributo all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della Polizia Locale delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 Art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il criterio di ripartizione della fondo, istituito dall’art. 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si basa sulla popolazione residente e sul numero di contagi da covid 19.

Dagli allegati al decreto si possono rilevare le somme ripartite per regioni, provincie e comuni.