Covid-19, Campo e Lacarra: “Fase decisiva della gestione della crisi

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Pd in Consiglio regionale, e di Marco Lacarra, segretario regionale del Partito Democrarico: “Siamo entrati in una fase decisiva nella gestione della crisi innescata dalla pandemia. Le scelte che siamo chiamati a compiere in ordine alle modalità della ripresa e l’esigenza di concretizzare con immediatezza i sostegni previsti per le famiglie e le imprese richiedono lungimiranza e operatività. Doti da riconoscere al governo regionale che, come dimostra anche l’intervista rilasciata oggi da Emiliano a la Repubblica, ha fatto tutto il possibile per tenere la barra dritta e condurre la barca in porto. Anche per la ripresa le ricette appaiono chiare. Abbiamo, dunque, bisogno di remare tutti nella stessa direzione. Ognuno per la propria parte e facendo squadra. Per questo oggi, ancor più di ieri, facciamo fatica a comprendere l’utilità delle libere uscite anche del nostro gruppo. Al di là del merito delle proposte, dobbiamo sforzarci tutti di dare ordine alla nostra discussione interna, che tra l’altro non abbiamo mai smesso di svolgere. In un partito “normale” si deve fare così. Tanto più in una fase critica come questa”.