Covid19, 0 casi a “Pasquetta” in Capitanata, poi 115 e 14 decessi in 6 giorni

, 19 aprile 2020. Fermo restando il raddoppio circa dei test in Puglia, che riguarda tutte le province, sono 115 in 6 giorni i nuovi casi di cittadini con tampone positivo alin Provincia di Foggia. Lo scorso 13 aprile, Lunedì dell’Angelo, erano statii casi confermati, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Per la Provincia di Bari, attualmente quella con maggiori casi, 1110 rispetto agli 852 della Capitanata, nello stesso periodo: 189 casi confermati di positività e 19 decessi. Si ricorda sempre che la Provincia di Bari può contare su una popolazione residente di 1.261.964 (all’01.01.2014, Istat) cittadini. La Provincia di Foggia: 630.851 (2016), Istat. Dunque, praticamente, il doppio dei residenti.

Bollettino epidemiologico regionale, 19 aprile 2020. Covid19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 19 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2175 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 120 casi, così suddivisi: 35 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 27 nella Provincia di Brindisi; 30 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto, 1 caso di cittadino fuori regione; 16 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 2 decessi: 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Brindisi.