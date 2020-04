Covid19, 5° cittadino deceduto a Manfredonia risultato positivo: accertamenti in corso

, 19 aprile 2020. Un uomo di Manfredonia, di un’età superiore agli 80 anni, che sarebbe risultato positivo al nuovo coronavirus, è deceduto nella giornata di ieri. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Qualora il dato trovasse conferma, si tratterebbe del quinto decesso a Manfredonia di cittadini risultati positivi al Covid19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria (fine febbraio/inizio marzo).

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLE “FASCE” DI EMILIANO, TOTALI CASI CONFERMATI DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA A FINE FEBBRAIO/INIZIO MARZO). AGGIORNAMENTO ORE 16.30, 18.04.2020.

Foggia (+100) – San Giovanni Rotondo (+100) – San Severo (57 al 5 aprile 2020) – Torremaggiore (55 al 5 aprile 2020) – Cerignola: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia (+44 al 13 aprile 2020) – San Marco in Lamis – Bovino (33 al 5 aprile 2020) – San Nicandro Garganico – Lucera (+35 a ieri, di cui 3 deceduti e 2 guariti) – Monte Sant’Angelo: 21 – 50 casi;

Troia: fascia 11 – 20 casi;

Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Apricena – Stornarella – Orta Nova: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

