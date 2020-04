Covid19, dati ufficiali al 10 aprile: Foggia 120 casi, San Giovanni Rotondo 117

Foggia 120

Accadia 1, Alberona 1

Anzano di Puglia 0

Apricena 6

Ascoli Satriano 4

Biccari 1

Bovino 36

Cagnano Varano 3

Candela 1

Carapelle 4

Carlantino 0, Carpino 0, Casalnuovo monterotaro 0, Casalvecchio di Puglia 0, Castelluccio dei Sauri 1, Castelluccio Valmaggiore 3, Castelnuovo della Daunia 0, Celenza Valfortore 1, Celle di San Vito 0

Cerignola 49

Chieuti 1, Deliceto 2, Faeto 1

Ischitella 1, Isole Tremiti 0, Lesina 6

Lucera 30 (35 a ieri, 18 aprile)

Manfredonia 41 (44 al 13 aprile 2020)

Mattinata 1 (1 indicato nella tabella ufficiale al 10 aprile 2020)

Monteleone di puglia 0

Monte Sant’Angelo 17

Motta Montecorvino 0, Ordona 1, Orsara di Puglia 1, Orta Nova 5, Panni 0, Peschici 6

Pietramontecorvino 1, Poggio Imperiale 1, Rignano Garganico 7, Rocchetta Sant’antonio 0

Rodi Garganico 3, Roseto Valfortore 0

San Giovanni Rotondo 117

San Marco in Lamis 34

San Marco La Catola 0

San Nicandro Garganico 32

San Paolo di Civitate 9

San Severo 63

Sant’Agata di Puglia 2, Serracapriola 1, Stornara 5, Stornarella 6

Torremaggiore 81 (88 a questa sera, 19 aprile 2020)

Troia 18,

Vico del Gargano 2, Vieste 4

Volturara Appula 0, Volturino 0

Zapponeta 6.

L’INCREMENTO. Covid19 nel Foggiano: zero casi a “Pasquetta”, poi 115 positivi e 14 morti in 6 giorni Fermo restando il raddoppio circa dei test in Puglia, che riguarda tutte le province, sono 115 in 6 giorni i nuovi casi di cittadini con tampone positivo al Covid19 in Provincia di Foggia. Lo scorso 13 aprile, Lunedì dell’Angelo, erano stati zero i casi confermati, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Da martedì 14 aprile sono stati 14 i decessi in Capitanata. Per la Provincia di Bari, attualmente quella con maggiori casi, 1110 rispetto agli 852 della Capitanata, nello stesso periodo: 189 casi confermati di positività e 19 decessi. Si ricorda sempre che la Provincia di Bari può contare su una popolazione residente di 1.261.964 (all’01.01.2014, Istat) cittadini. La Provincia di Foggia: 630.851 (2016), Istat. Dunque, praticamente, il doppio dei residenti.

Bollettino epidemiologico regionale, 19 aprile 2020, ore 16.30

Covid19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 19 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2175 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 120 casi, così suddivisi: 35 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 27 nella Provincia di Brindisi; 30 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto, 1 caso di cittadino fuori regione; 16 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 2 decessi: 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Brindisi.

TAMPONI. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 42.598 test (8.000 in Capitanata)