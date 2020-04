Landella “Ad oggi sono 67 i Foggiani contagiati dal Coronavirus”

Foggia, 19 aprile 2020. “Ad oggi sono 67 i Foggiani contagiati dal Coronavirus, di cui 20 ricoverati in ospedale. Il totale dei ricoveri al Policlinico Riuniti di persone affette da Covid-19 è di 100 pazienti (cittadini di Foggia e provincia), di cui 25 prossimi alla dimissione. Un immenso grazie va a tutti gli operatori sanitari che lavorano con dedizione e spirito di sacrificio in questa emergenza, tra cui i medici ospedalieri che rappresentano la storia recente del Riuniti di Foggia“. Lo dice in una nota pubblicata ieri il sindaco di Foggia, Franco Landella.