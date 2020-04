Lucera. Gambarelli “Ecco le nostre proposte per contrastare la crisi”

, 19 aprile 2020. Apprendiamo con soddisfazione che il Sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha finalmente preso atto che il contributo del M5S di Lucera è serio e propositivo.Vale la pena insistere e rilanciare le proposte da noi avanzate il 7 aprile:– offrire alloggio presso alberghi e b&b a chi non può rispettare l’isolamento domiciliare per mancanza di spazi idonei;– somministrare test rapidi ai concittadini in quarantena e ai lavoratori più a rischio (sanitari, forze dell’ordine, cassieri, ecc.), per poi estenderlo gradualmente a tutti.Invitiamo inoltre il sig. Sindaco a tenere presente che “Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, puo’ disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita’, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata” (art. 6, comma 7 del D.L. n.18/2020).“.

Lucera, 19.04.2020.

Il Consigliere Comunale Raffaella Gambarelli – Gli attivisti di Lucera 5 Stelle