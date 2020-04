Quarantena obbligatoria, FDI: “Per Emiliano non si fa, per Lopalco sì…”

“Quarantena sì, quarantena no… non è un balletto che possiamo permetterci durante la più grande Pandemia che il mondo sta affrontando.

“Il presidente-assessore alla sanità Michele Emiliano faccia chiarezza: l’ordinanza che prevedeva la quarantena per chi tornava in Puglia è scaduta e non è stata più prorogata, tant’è che e al numero verde regionale per l’emergenza viene chiaramente detto che chi rientra in Puglia non deve più segnalarlo, né fare la quarantena.

“Ma ieri sera, durante una nota trasmissione televisiva, il presidente della Task Force Sanitaria pugliese, Pierluigi Lopalco, ha smentito (di fatto) Emiliano dicendo che non è così.

"Chi dei due ha ragione?"