“San Giovanni guarda al futuro: riqualificazione direttrice centro storico – Area Santuario”

Dopo aver sottoscritto il, siglato alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte il 13 agosto 2019, ed aver messo a punto nell’ambito degli interventi previsti tutti i dettagli tecnico-burocratici,compresa tra i giardini pubblici antistanti la Chiesa di Sant’Onofrio ed il Santuario di San Pio, passando per Corso Umberto I, Corso Matteotti e Piazza Europa.

Un progetto, di impatto eccezionale per la città, dell’importo complessivo di 5.000.000 € che è stato messo a punto grazie anche agli Assessori Avv. Pasquale Chindamo e Avv. Tommaso Dimartino, ed al prezioso e professionale contributo del Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Leonardo De Bonis, del Responsabile dei Lavori Pubblici Ing. Saverio Pio Longo, del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Matteo Russo e di tutto il personale dell’area, a cui va il ringraziamento del sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale per la stesura e redazione del Documento di Programmazione dell’Intervento (D.P.I.). Come è possibile leggere nel D.P.I. “il Comune di San Giovanni Rotondo ha posto l’esigenza di accrescere il potenziale attrattivo e turistico del proprio territorio puntando alla realizzazione di interventi organici di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del suo patrimonio culturale e naturale”.

L’intervento nel suo complesso prevede la riqualificazione di tutto il percorso come sopra descritto e come rappresentato nell’immagine illustrativa, mediante realizzazione di opere edili e riqualificazione delle direttrici stradali interessate e di tutte le annesse opere accessorie (illuminazione, pedonali, di arredo urbano, ecc.).

Con la stesura del D.P.I., lo scorso 10 aprile alle ore 10.09 è partita, tramite la piattaforma digitale di Invitalia, la procedura aperta in modalità telematica tesa a ricercare il soggetto tecnico cui affidare i rilievi e le indagini, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la successiva direzione dei lavori. Sarà il primo di una serie di tre interventi fortemente impattanti e benefici per il nostro territorio ed inseriti nel suddetto Contratto Istituzionale di Sviluppo. Al riguardo, è bene accennare anche agli altri due interventi che a breve partiranno e che riguardano la riqualificazione di tutta la Circumvallazione Sud (€ 3.800.000) ed il suo prolungamento verso Monte Sant’Angelo, mediante la riqualificazione di Tratturo delle Corse ed inserimento di alcune rotatorie (€ 660.000).