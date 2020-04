Torremaggiore, 88 i casi. Sindaco “Cittadini, vedete che non è finito nulla..”

, 19 aprile 2020. Salgono a 88 i casi in totale, di cittadini positivi al Covid-19, per il Comune di Torremaggiore

“Nello specifico – dice in una nota il sindaco Emilio Di Pumpo – 80 cittadini risultano essere positivi, 6 i guariti, 2 i deceduti. A malincuore devo constatare, indipendentemente dai numeri, che moltissimi concittadini, hanno deciso di passare ad una fase successiva di questa emergenza, senza che questa sia realmente iniziata. Nessun comunicato ufficiale infatti, finora, ha confutato quelle che sono le regole che tutti abbiamo l’obbligo di seguire per fare fronte all’emergenza Coronavirus. Emergenza che, voglio ricordare, ha messo in ginocchio le nostre comunità. Non dimentichiamo la gravita della situazione nazionale alla quale abbiamo assistito finora. Abbassare la guardia in questo momento è l’errore più grande che possiamo fare, errore che vanifica tutti i sacrifici e gli sforzi fatti”