“Tracce coronavirus nell’acqua non potabile di Parigi”

Des « traces infimes » du SARS-CoV-2 ont été découvertes dans le réseau d’eau non potable de la Ville de Paris, utilisé notamment pour nettoyer les rues, mais il n’y a « aucun risque pour l’eau potable », a annoncé dimanche 19 avril la mairie de Paris. Le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris a découvert « ces dernières vingt-quatre heures » la présence en quantité infime de traces du virus dans quatre des 27 points de prélèvements testés, ce qui a conduit la mairie a suspendre immédiatement l’usage de son réseau d’eau non potable, dans le cadre du « principe de précaution », indique la Ville à l’Agence France-presse (AFP). Mais l’eau potable, qui dépend d’un autre réseau « totalement indépendant », « ne présente aucune trace de virus » et « peut être consommée sans aucun risque », assure la mairie. A Paris, coexistent en effet deux réseaux indépendants, celui de l’eau potable, et celui de l’eau non potable, hérités de la fin du XIXe siècle.

« Le réseau d’eau non potable est alimenté par une eau dite “brute”, prélevée dans la Seine et le canal de l’Ourcq, et acheminée sans traitement lourd », explique la mairie. Il sert à arroser certains parcs et jardins, nettoyer les rues et faire fonctionner les lacs et cascades des parcs et bois ainsi que « certaines fontaines ornementales dans des parcs ou jardins actuellement fermés au public ».

