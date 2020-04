Tutolo “A Lucera abbiamo, a ieri, 35 casi accertati, di cui 3 deceduti”

Per fortuna i nostri concittadini contagiati stanno tutti bene e presto diversi di essi si aggiungeranno alla lista dei guariti. Purtroppo però se non si separeranno i contagiati dal loro nucleo familiare temo che questi ultimi sono condannati al contagio. A, mio, avviso i dati reali sono di gran lunga diversi ed è per questo che bisogna fare la massima attenzione”. Lo dice in un post odierno il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.

, 19 aprile 2020. “A ieri, 18 aprile, in provincia di Foggia ci sono 822 casi accertati di contagiati al coronavirus. Uno ogni 754 abitanti. A Lucera abbiamo, a ieri, 35 casi accertati, di cui purtroppo 3 deceduti e 2 guariti. Abbiamo un dato locale del 20% inferiore alla media provinciale. Questo dato non ci deve far abbassare la guardia e l’attenzione per non vanificare gli sforzi fatti finora.

“I tamponi eseguiti sono un numero sicuramente inferiore alle necessità e questo determina dei dati non rispondenti alla realtà. Io non vi nascondero’ nulla e non giocherò con i dati. Voi dovete sapere tutto. Solo degli incoscienti possono pensare di tenerensotto lo stesso tetto contagiati e familiari conviventi. Solo degli scellerati possono pensare di tenere sotto lo stesso tetto potenziali contagiati e familiari. Questi ultimi sono condannati al contagio. Solo degli scellerati possono pensare che ai familiari conviventi di soggetti sottoposti a quarantena perché sospettati di essere contagiati non venga imposta la quarantena. Io per questo mi sto battendo. Voglio che siano separati e che anxhe ai familiari dei sospettati di essere contagiati venga imposta la quarantena. Non mi fermerò di certo perché è pericoloso per Tutta la comunità. Su questo punto si gioca una partita importante per la sicurezza di tutti. Buona Domenica a tutti”.