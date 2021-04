Accessori bagno, le nuove tendenze

Lo scorso anno, a causa dell’epidemia di Covid 19, non si è tenuta l’annuale edizione del Cersaie di Bologna, nel quale di consueto venivano presentate le collezioni di arredo bagno che sarebbero uscite nel 2021.

Le aziende del settore non si sono però fermate e hanno continuato a lavorare ed investire nei nuovi prodotti, proponendo le tendenze che andranno per la maggiore nel 2021. Nella stragrande maggioranza dei casi i produttori di maggiore impatto in questo settore hanno confermato quello che era stato presentato nella precedente edizione, salvo qualche piccola aggiunta dal punto di vista delle sfumature di colori. Vediamo insieme le riconferme e le novità rispetto allo scorso anno.

I bagni in stile vintage

Il 2021 vede ancora un grande spazio riservato ai bagni in stile vintage, con i vecchi stili caratteristici degli anni ’50 che vengono riproposti secondo chiavi moderne e contemporanee, sia per quanto riguarda i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, che per le consolle ed i sanitari, come ad esempio con i mobili da bagno in stile Impero.

I bagni vintage hanno la caratteristica di regalare emozioni grazie al loro stile forte e deciso, con le piastrelle con eleganti decori oppure con disegni geometrici, soluzioni che si ispirano alle maioliche smaltate tradizionali, o con eleganti mosaici e piastrelle a mattoncini. Anche i vasi ed i bidet dello stile vintage hanno un design classico con linee armoniose, ma nello stesso tempo si ispirano anche ad una visione più contemporanea.

I colori pastello

Per quanto riguarda i colori le tendenze per il 2021 hanno confermato la propensione verso i colori pastello, con una “new entry”, il rosa. Colorazioni tenui e nuances delicate continuano così ad essere le preferite nell’arredo bagno ed il rosa ha del tutto sfatato il mito che lo legava esclusivamente al femminile. Le varie nuances del rosa sono invece declinate anche nel bagno di famiglia, con le sfumature che riescono a rendere molto armonico l’ambiente e nello stesso tempo piacevole da vivere oltre che rilassante. Una delle varianti di colore molto apprezzate è quella del verde bosco che insieme al grigio viene usata anche per abbinamenti con pavimenti e rivestimenti.

Sanitari con forme compatte e design minimal

Una delle nuove tendenze dell’arredamento bagno per il 2021 porta direttamente alla scoperta di lavabi e sanitari compatti, senza sfarzi e con un design minimal, sia nella versione a terra che in quella sospesa, oppure in quella “a zaino” che richiama lo stile vintage.

I lavabi sono in versione bicolore oppure colorata, con la forma classica su colonna oppure centrostanza e frestanding. In alcune collezioni sono compresi anche dei lavabi posizionati su una semicolonna, che danno la possibilità di un perfetto abbinamento con vasi e bidet compresi nella stessa linea.

La rubinetteria di tutti questi sanitari viene proposta con la finitura tradizionale cromata, e anche con quella più originale con i colori bianco e nero. Per quanto riguarda i sanitari sospesi, una tendenza che si è ormai consolidata negli ultimi anni, il mercato dell’arredo bagno offre molteplici soluzioni che sono in grado di soddisfare tutte le esigenze estetiche della clientela, e comprende sia sanitari semplici con linee rettangolari o squadrate, che altri più complessi con linee sinuose che fanno da contrasto alle prime.

Resta comunque molto utilizzato il classico lavabo rettangolare che è l’ideale anche per i bagni di piccole dimensioni, che abbina estetica e funzionalità.

Gli accessori bagno Stilhaus

Uno dei brand che da tempo si impone nel settore dell’arredo bagno è senza dubbio Stilhaus, con una varietà di soluzioni che si abbina in modo eccezionale al design più esclusivo. Gli accessori per il bagno prodotti da questa azienda sono caratterizzati da un design esclusivo, frutto della collaborazione con designer italiani di successo, tra i quali Massimo Settimelli, Claudio Papa, Daniele Maltinti, che hanno creato delle collezioni nelle quali l’altissima funzionalità si incontra con il design innovativo e l’estetica di pregio.

Una serie di collezioni, ognuna della quali riesce a coprire tutte le esigenze di un arredamento bagno grazie alla sua completezza. I set da bagno di Stilhaus decorano tutti gli ambienti e arredano al meglio, spaziando dalle classiche piantane, per arrivare ai porta asciugamani, ai portasaponi ed ai dispenser, ai portaspazzolini. Tutte le collezioni sono realizzate con materiali di qualità, e la gamma comprende anche appendi accappatoi e appendi salviette, mensole di varie dimensioni e colori, sistemi di illuminazione e specchi in modo da creare il massimo comfort all’interno dell’ambiente bagno.

Gli accessori in stile contemporaneo sono compresi in 17 collezioni diverse, che danno a tutti la possibilità di scegliere secondo il proprio gusto. Queste collezioni sono realizzate nella maggior parte dei casi con l’uso di acciaio e ottone, materiali che abbinano la resistenza alle caratteristiche estetiche. Le collezioni Aria e Fluid sono caratterizzate da forme geometriche ed irregolari, mentre Diana e Liz richiamano, grazie alle loro linee sinuose una grande femminilità. Le linee Gea, Bucket e Diva mettono insieme raffinatezza e design metropolitano. Stilhaus mette a disposizione della clientela anche una serie di collezioni dal design classico, capaci di inserirsi alla perfezione nei bagni attuali, In alcune collezioni come Elite, Noto, Noto Light e Giunone, tutti gli accessori richiamano immediatamente uno stile regale dalle linee morbide e sinuose.

Le linee Prisma e Marte hanno come elemento distintivo un taglio squadrato e con le loro geometrie “spigolose” donano un tocco sofisticato all’ambiente bagno, senza per questo perdere la loro funzionalità, apertamente moderna. (nota stampa)